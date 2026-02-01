Città Studi piange il suo cartolaio Diego Defendi | lanciata raccolta fondi per la famiglia

Città Studi piange il suo cartolaio Diego Defendi. La comunità si è subito mobilitata, lanciando una raccolta fondi per aiutare la famiglia. I clienti e i vicini ricordano Defendi come un punto di riferimento, sempre disponibile e gentile. La notizia ha fatto subito il giro del quartiere, che si stringe attorno alla famiglia in questo momento difficile.

Milano, 1 febbraio 2026 – L’abbraccio del quartiere è come un’ala che protegge, una catena silenziosa che non si spezza. «Grazie Diego, per te non smetteremo di giocare»: così si legge in alto, nella pagina della raccolta fondi promossa due giorni fa sulla piattaforma Gofundme per la famiglia di Diego Defendi, il cartolaio di piazza Guardi, tra Città Studi e Argonne, venuto a mancare all’improvviso per un malore una settimana fa. Aveva 54 anni. La notizia ha gettato nello sconforto un quartiere intero, perché il titolare del negozio “Le idee di Sam“ era amato da piccoli e grandi. Così la serranda abbassata si è riempita di lettere di addio; il marciapiede è diventato un tappeto di fiori; a decine si sono riuniti facendo volare lanterne e palloncini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

