Jlenia Musella aveva scritto sui social messaggi d’amore al fratello, prima di essere uccisa a Ponticelli, Napoli. La ragazza di 22 anni è stata uccisa dal fratello, che subito dopo si è dato alla fuga. La polizia sta cercando di capire cosa abbia portato a questa tragedia.

Proseguono le indagini sull’assassinio di Jlenia Musella, la 22enne uccisa a Ponticelli, un quartiere di Napoli, dal fratello Giuseppe che si è addossato la paternità del delitto. Sui social, la giovane manifestava tutto il suo amore per il fratello poi diventato suo killer: “Sei tutto per me, sei il bene più prezioso”, gli scriveva. Morte di Jlenia Musella a Napoli Continua a tenere banco la tragedia familiare avvenuta a Ponticelli, periferia orientale di Napoli, nel pomeriggio di martedì 3 febbraio quando, secondo le prime ricostruzioni, una lite tra fratelli è sfociata nell’ennesimo femminicidio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Jlenia Musella uccisa a Napoli dal fratello, la 22enne sui social scriveva al suo killer "sei tutto per me" Approfondimenti su Jlenia Musella Accoltellata e scaricata all’ospedale, Ylenia uccisa a 22 anni dal fratello: “Sei tutto per me” gli scriveva sui social La tragedia si è consumata a Ponticelli, dove Ylenia, una ragazza di 22 anni, è stata accoltellata e lasciata in strada. Napoli, 22enne Jlenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena dopo lite familiare, arrestato il fratello Giuseppe di 28 anni - VIDEO Una giovane donna di 22 anni, Jlenia Musella, è stata uccisa ieri pomeriggio nel suo appartamento a Napoli. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Jlenia Musella Argomenti discussi: Napoli, 22enne uccisa con coltellata alla schiena: arrestato fratello; Chi era Jlenia Musella, uccisa a 22 anni dal fratello: i video su TikTok e l’ultimo post dalla discoteca; Napoli, omicidio Jlenia Musella: il fratello confessa; Ragazza uccisa a Napoli: Jlenia Musella, 22 anni, assassinata con una coltellata alla schiena. Arrestato il fratello. Jlenia Musella uccisa per un calcio al cagnolino, il fratello Giuseppe confessaE' scoppiata per un calcio sferrato al cagnolino la lite che è costata la vita a Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena ieri pomeriggio nel quartiere Ponticelli di Napoli. ansa.it Uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena, il fratello confessa. Lite per la musica ad alto volumeIl giovane, 28 anni, sottoposto a fermo nella notte, si è consegnato alla polizia. Jlenia è stata picchiata e poi scaricata da un'auto davanti all'ospedale (ANSA) ... ansa.it ULTIM'ORA Jlenia Musella, uccisa a Napoli: il fratello ha confessato facebook Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena dal fratello, "morta in un rione terribile, un ghetto. Tutto contribuisce ai isolare quelle persone". Lo afferma don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano #ANSA x.com

