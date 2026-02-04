Questa mattina, Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, si è presentato alla polizia e ha confessato di aver ucciso la sorella. Secondo le sue parole, l’omicidio sarebbe avvenuto a causa del volume troppo alto della musica, che lo avrebbe disturbato mentre cercava di dormire. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Si è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella, Giuseppe Musella, il 28enne stanotte sottoposto a fermo dalla Procura di Napoli (pm Ciro Capasso) per l'omicidio di Ylenia Musella, 22 anni. Il motivo dell'omicidio, come ammesso dal ragazzo, sarebbe stata una lite per colpa della musica ad alto volume. Il giovane voleva dormire e per questo motivo avrebbe colpito mortalmente la sorella. La ragazza è stata colpita alle spalle con un coltello ieri pomeriggio ed è morta poco dopo essere giunta nell' ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - ?Ylenia Musella, il fratello Giuseppe: «L'ho uccisa per la musica alta, volevo dormire»

Approfondimenti su Ylenia Musella

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli.

Questa notte a Napoli, Ylenia Musella è stata uccisa a coltellate in strada.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ylenia Musella

Argomenti discussi: Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato; Napoli, omicidio Jlenia Musella: il fratello confessa; Ylenia Musella uccisa a 22 anni in lite in famiglia. A Napoli arrestato il fratello: ha confessato; Ylenia viveva con il fratello, la madre e il patrigno detenuti.

Omicidio di Ylenia Musella, il fratello ha confessato: Sono stato io . Il moventeYlenia Musella è stata uccisa con una coltellata alla schiena dal fratello Giuseppe il quale, nella notte, si è consegnato alla polizia confessando il delitto: Sono stato io. Omicidio di Ylenia Muse ... notizie.it

Giuseppe Musella, chi è il fratello di Ylenia uccisa a PonticelliA uccidere Ylenia Musella, 22 anni, è stato suo fratello Giuseppe, 28 anni, con una coltellata alla schiena. Il 28enne si è consegnato nella notte alla polizia confessando il delitto. notizie.it

Una giovane di 22 anni, Ylenia Musella, è morta ieri pomeriggio dopo essere stata ricoverata nell'ospedale Villa Betania, nel quartiere Ponticelli, alla periferia di Napoli. La vittima aveva una ferita da arma da taglio alla schiena https://shorturl.at/suIEi - facebook.com facebook

#Ylenia Musella, la confessione del fratello. La coltellata alla schiena e la lite familiare #napoli #4febbraio #iltempoquotidiano x.com