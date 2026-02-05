Ylenia Musella il fratello dice di averla uccisa lanciando un coltello da 8 metri Lo chiarirà l'autopsia

La polizia sta lavorando per chiarire come sia avvenuto l’omicidio di Ylenia Musella, 22 anni. Il fratello, Giuseppe, ha ammesso di averla colpita con un coltello lanciato da una distanza di circa otto metri. L’autopsia aiuterà a capire meglio le cause della morte e la dinamica esatta di quanto successo. Gli investigatori continuano ad ascoltare testimoni e a verificare le dichiarazioni del fratello.

Questa mattina a Ponticelli, in via al Chiaro di Luna, la polizia ha trovato il corpo di Ylenia Musella, 22 anni, uccisa dal fratello.

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

L'omicidio di Ylenia Musella a Ponticelli. Le parole del fratello, reo confesso: ascoltava la musica a volume troppo alto, non riuscivo a dormire, le ho lanciato il coltello. facebook

