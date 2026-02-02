Le vendite della Xiaomi SU7 Ultra, la berlina elettrica più potente del colosso cinese, sono scese drasticamente negli ultimi mesi del 2025. Dopo un inizio promettente, il modello ha registrato un calo evidente, alimentando i dubbi sulla sua sopravvivenza sul mercato. Ora si parla di una possibile fine della versione super potente, che fatica a mantenere il passo con la concorrenza.

Le vendite della Xiaomi SU7 Ultra, la versione più potente della berlina elettrica del colosso cinese, sono crollate in maniera significativa nei mesi finali del 2025. Secondo dati raccolti da CarNewsChina e trasmessi da un principale aggregatore di dati automobilistici cinesi, a dicembre 2025 sono state immatricolate soltanto 45 unità di questo modello, in netto contrasto con i quasi 3.100 esemplari venduti a marzo, il mese di lancio. Il trend di declino è evidente fin da settembre, quando le immatricolazioni sono scese a 488 unità, per poi scendere ulteriormente a 130 in ottobre e 80 in novembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crollano le vendite della Xiaomi SU7 Ultra, è già la fine della versione super potente?

Approfondimenti su Xiaomi SU7 Ultra

Xiaomi SU7 Ultra arriverà su Gran Turismo 7 il 29 gennaio 2026.

Il cofano in carbonio della Xiaomi SU7 Ultra finirà in tribunale

Ultime notizie su Xiaomi SU7 Ultra

