The Coalition ha fornito nuovi dettagli su Gears of War: E-Day, il prequel che narra l’evento più importante e traumatico della saga. L’attenzione si concentra sulle caratteristiche del gioco e sulla possibile uscita su PS5, offrendo agli appassionati un’anticipazione degli sviluppi futuri. Restano da attendere ulteriori comunicazioni ufficiali per confermare le piattaforme e le date di lancio.

The Coalition ha svelato nuovi dettagli su Gears of War: E-Day, il prequel che racconterà l’evento più drammatico e fondativo dell’intera saga. Il gioco riporterà i giocatori al giorno in cui il pianeta Sera è cambiato per sempre, con l’emersione improvvisa dell’Orda Locust e il collasso di intere città nel giro di poche ore. Pensato come celebrazione del ventesimo anniversario della serie, il progetto punta a un ritorno alle origini, pur rinnovando gameplay e struttura ed accanto alle novità creative, emergono anche segnali che suggeriscono un possibile approdo su PS5, dopo l’apertura multipiattaforma avvenuta con Gears of War: Reloaded. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Gears of War: E-Day, The Coalition svela nuovi dettagli e suggerisce l’arrivo su PS5

Leggi anche: Gears of War: E-Day è il gioco più ambizioso di The Coalition ed uscirà nel 2026

Gears Of War: E-Day uscirà nel 2026, conferma MicrosoftMicrosoft ha annunciato ufficialmente che Gears of War: E-Day sarà disponibile nel 2026, mettendo fine alle speculazioni e confermando il ritorno della celebre saga.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Gears of War: Reloaded, Doom: The Dark Ages e Indiana Jones avrebbero venduto 500.000 copie ciascuno su PS5; Gears of War in 8K e Ray Tracing con questa mod è tutto a un altro livello; Hellblade 3, nuovi rumor: il gameplay sarà più dinamico e interattivo; L’app Xbox arriva su Windows 11 ARM. Microsoft: L’85% del catalogo è compatibile.

Gears of War in 8K e Ray Tracing con questa mod è tutto a un altro livelloIl primo Gears of War è ancora oggi un titolo validissimo, soprattutto se usate una mod come questa proposta da Beyond Dreams che porta il gioco in 8K con Ray Tracing. msn.com

Gears of War: E-Day ha il miglior parco giochi di gioco della serie finoraÈ anche destinato a regalarci una delle storie più emozionanti, se non la più emozionante, nella storia di Gears. gamereactor.it

Su licenza ufficiale Gears of War Reloaded quintali di piombo e potenza pura il nuovo Marcus Fenix 1:3 presentato da Prime 1 Studio - facebook.com facebook