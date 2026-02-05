Xbox Series X|S e Nintendo Switch | Ryujinx potrebbe arrivare su console Microsoft

Una novità interessa gli appassionati di retrogaming su Xbox Series X|S. La community ha iniziato a esplorare la possibilità di far funzionare giochi di Nintendo Switch sulla console di Microsoft, grazie a Ryujinx, l’emulatore open source già molto popolare su PC. Se tutto andasse in porto, potrebbe cambiare le regole del gioco, offrendo agli utenti una nuova strada per giocare ai titoli Nintendo senza dover usare una console originale. Ora si attende solo il passo successivo, che potrebbe arrivare presto o richiedere ancora tempo.

Nel panorama dell’emulazione su console, qualcosa si sta muovendo anche sul fronte Xbox Series XS. Dopo anni in cui le piattaforme Microsoft si sono affermate come una delle soluzioni più flessibili per il retrogaming, l’attenzione della community si è ora spostata su un obiettivo decisamente più ambizioso: l’emulazione di Nintendo Switch tramite Ryujinx. L’idea non nasce dal nulla. Negli ultimi mesi, diversi emulatori sono stati adattati con successo alle console Xbox, spingendo sempre più utenti a sfruttare le potenzialità della modalità sviluppatore. Xbox Dev Mode e il ruolo dell’emulazione. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

