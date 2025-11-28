WWE | Seth Rollins racconta le difficoltà vissute all’arrivo in WWE

Zonawrestling.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seth Rollins ha raccontato la sua esperienza nel sistema di sviluppo WWE durante un’intervista a Something’s Burning con Bert Kreischer, esprimendo una dura critica sulle condizioni del centro di allenamento nel 2010. Il debutto in FCW. Provenendo dalle indies come Tyler Black, dove era già una stella consolidata, Rollins si è scontrato con un ambiente che lo ha deluso profondamente, definendolo “terribile” durante un’intervista recente. Rollins firmò con la WWE nel 2010 e fu assegnato a FCW, il territorio di sviluppo che poi evolverà in NXT, dove ha dovuto affrontare dinamiche politiche e adattarsi a un sistema lontano dalle sue aspettative indie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe seth rollins racconta le difficolt224 vissute all8217arrivo in wwe

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins racconta le difficoltà vissute all’arrivo in WWE

Altri contenuti sullo stesso argomento

wwe seth rollins raccontaSeth Rollins rivela se parteciperà a WWE WrestleMania 42 dopo il suo infortunio - Seth Rollins ha subito un grave infortunio alla spalla proprio mentre stava vivendo uno dei momenti più brillanti della sua intera carriera, nonostante fosse stato appena tradito dai membri della sua ... Scrive worldwrestling.it

wwe seth rollins raccontaWWE: Seth Rollins punta a WrestleMania 42 - Seth Rollins rivela tempi, obiettivi e tappe del suo recupero, con un chiaro traguardo all’orizzonte: tornare in tempo per WrestleMania 42 ... Riporta spaziowrestling.it

wwe seth rollins raccontaWWE: Sembra che il peggio per Seth Rollins sia passato - Dopo l'operazione alla spalla, le prime indicazioni sul recupero di Seth Rollins sono positive: i fan possono sperare ... Riporta spaziowrestling.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Seth Rollins Racconta