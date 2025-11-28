WWE | Seth Rollins racconta le difficoltà vissute all’arrivo in WWE
Seth Rollins ha raccontato la sua esperienza nel sistema di sviluppo WWE durante un’intervista a Something’s Burning con Bert Kreischer, esprimendo una dura critica sulle condizioni del centro di allenamento nel 2010. Il debutto in FCW. Provenendo dalle indies come Tyler Black, dove era già una stella consolidata, Rollins si è scontrato con un ambiente che lo ha deluso profondamente, definendolo “terribile” durante un’intervista recente. Rollins firmò con la WWE nel 2010 e fu assegnato a FCW, il territorio di sviluppo che poi evolverà in NXT, dove ha dovuto affrontare dinamiche politiche e adattarsi a un sistema lontano dalle sue aspettative indie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
