Libia ucciso Saif al-Islam Gheddafi

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso oggi a Zintan, in Libia. Secondo fonti vicine alla famiglia, sarebbe stato ferito gravemente durante scontri armati scoppiati nel primo pomeriggio. Quattro uomini armati avrebbero raggiunto la sua casa e aperto il fuoco nel giardino, poi sono scappati lasciandolo a terra. La notizia circola con diverse versioni, ma al momento nessuna conferma ufficiale.

Saif al-Islam Gheddafi sarebbe stato ucciso in seguito a duri scontri armati iniziati nel primo pomeriggio di oggi nell'area di Zintan Secondo la stessa fonte, gli scontri armati tra milizie locali e milizie fedeli all'ex regime di Gheddafi sono poi proseguiti per diverse ore nel pomeriggio, nella zona desertica di al-Hamada e nei pressi di Zintan. Saif al-Islam era considerato una delle figure politiche più influenti in Libia dopo il 2011. Considerato il possibile successore del padre, era ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità.

