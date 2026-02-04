Saif al Islam Gheddafi assassinato da uomini armati nell’ovest della Libia

Saif al Islam Gheddafi è stato ucciso nel pomeriggio di ieri nell’ovest della Libia. Fonti locali riferiscono di uomini armati che hanno fatto irruzione e lo hanno colpito a morte. Si tratta del secondogenito del defunto dittatore Muammar Gheddafi, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità. La notizia giunge in un momento di grande tensione nel paese, dove la presenza di gruppi armati e la lotta per il controllo continuano a creare instabilità. La notizia viene confermata da alcune font

Saif al Islam Gheddafi, secondogenito del defunto dittatore libico Muammar Gheddafi, ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per crimini contro l’umanità, è stato assassinato il 3 febbraio nell’ovest della Libia da uomini armati non identificati. Aveva 53 anni. “È stato ucciso alle 14 ad Al Zintan, nella sua casa, da un commando armato composto da quattro persone”, ha dichiarato all’Afp il suo avvocato francese, Marcel Ceccaldi. Secondo il suo consigliere Abdullah Othman Abdurrahim, quattro uomini armati “hanno dato l’assalto alla sua residenza dopo aver neutralizzato le videocamere di sorveglianza, e poi l’hanno giustiziato”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

La notizia dell'uccisione di Saif al-Islam Gheddafi si diffonde tra le fonti libiche, anche se ancora mancano conferme ufficiali.

Seif al-Islam Gheddafi è stato ucciso da uomini armati a Tripoli.

