La battaglia legale tra Whoop e Lexqi si conclude con una vittoria per l’azienda americana. Un tribunale negli Stati Uniti ha bloccato la produzione di dispositivi wearables copiati, rafforzando la posizione di Whoop nel mercato. La sentenza apre la strada a maggiori controlli contro le imitazioni nel settore dei dispositivi fitness.

Questo testo sintetizza la recente controversia legale nel campo dei wearable per il fitness, concentrandosi sul design senza display di Whoop e sull’ordinanza che neBlocca Lexqi. Verranno esaminati i motivi della decisione, l’impatto sul mercato e le potenziali ripercussioni per i produttori concorrenti. whoop vs lexqi: decisione del tribunale. Il tribunale della District of Massachusetts ha concesso un’ ingiunzione preliminare che impedisce a Lexqi di commercializzare nei solchi statunitensi dispositivi di tipo wearable simili a Whoop. La sentenza sottolinea che il design di Whoop ha rappresentato un elemento chiave del modello di business per oltre un decennio, e che l’elemento distintivo di Lexqi risulta essere drasticamente simile al prodotto originale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Whoop vince una sentenza chiave contro wearables copiati negli usa

Approfondimenti su Whoop Vince

Il Congresso degli Stati Uniti si prepara a mettere mano alle pratiche dei pharmacy benefit managers (Pbm).

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.