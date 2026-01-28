Farmaci negli Usa una spinta bipartisan contro gli intermediari

Il Congresso degli Stati Uniti si prepara a mettere mano alle pratiche dei pharmacy benefit managers (Pbm). Per la prima volta, i legislatori vogliono intervenire in modo strutturale su questa figura che negozia i prezzi dei farmaci per assicurazioni e piani sanitari. L’obiettivo è mettere un freno alle pratiche considerate poco trasparenti e ridurre i costi per i pazienti. L’intervento bipartisan segna un deciso passo avanti nel settore sanitario americano.

Il Congresso statunitense sta per intervenire, per la prima volta in modo strutturale, sulle pratiche dei pharmacy benefit managers (Pbm), gli intermediari che negoziano i prezzi dei farmaci per conto di assicurazioni e piani sanitari. Un accordo bipartisan inserito in un pacchetto di finanziamento federale prevede di “scollegare” la remunerazione dei Pbm dal prezzo dei farmaci nel Medicare, introducendo compensi a quota fissa. Navigare la filiera del farmaco Usa . I Pbm sono uno dei principali middlemen della sanità americana, si collocano tra aziende farmaceutiche, assicurazioni, datori di lavoro e farmacie, gestendo liste di rimborsabilità, sconti e rebate. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Farmaci, negli Usa una spinta bipartisan contro gli intermediari Approfondimenti su Farmaci Negozio C’è una Danimarca che “invade” gli Usa: Novo Nordisk lancia la sfida dei farmaci dimagranti Novo Nordisk, azienda farmaceutica danese, entra nel mercato statunitense dei farmaci dimagranti. Calcio femminile, le convocate dell’Italia per le amichevoli contro gli USA: Pavan la novità negli States La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Farmaci Negozio Argomenti discussi: Trump attacca l’Europa a Davos: Farmaci troppo cari negli Stati Uniti; Negli USA nonostante i diktat di Trump, aumentano i prezzi di 350 farmaci | Fedaiisf Federazione delle; Impianto neurale per ridare la parola, al via lo studio clinico negli USA; Come e perché le Big Pharma trumpeggiano in Europa. Farmaci, negli Usa una spinta bipartisan contro gli intermediariNegli Usa un consenso bipartisan punta a cambiare le regole per i Pbm, tra trasparenza, scontro politico e accesso alle cure. Dopo il sì della Camera il passaggio in Senato non è ancora scontato ... formiche.net Trump attacca l’Europa a Davos: Farmaci troppo cari negli Stati UnitiTrump critica l’Europa, rivendica la sua strategia sui prezzi dei farmaci e si scontra con la Francia tra minacce di dazi e promesse di tagli ... fortuneita.com Criticità negli ospedali del territorio, tra personale e farmaci carenti - facebook.com facebook

