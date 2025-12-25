Lotteria da record vince 1,8 miliardi con il Powerball negli Usa

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una vincita da record negli Stati Uniti. Una schedina giocata in Arkansas si aggiudica il jackpot da 1,8 miliardi di dollari, il secondo più alto della storia. Il giocatore fortunato ha azzeccato i 6 numeri estratti: 4, 25, 31, 52 e 59 a cui si aggiunge il Powerball 19. Il montepremi complessivo raggiunge . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

lotteria da record vince 18 miliardi con il powerball negli usa

© Ildifforme.it - Lotteria da record, vince 1,8 miliardi con il Powerball negli Usa

Leggi anche: Rame, prezzi a livelli record con accumulo negli USA e domanda da settori energivori

Leggi anche: Cinema, attesa per “Marty Supreme”: apertura da record negli Usa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.