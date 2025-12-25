Lotteria da record vince 1,8 miliardi con il Powerball negli Usa
(Adnkronos) – Una vincita da record negli Stati Uniti. Una schedina giocata in Arkansas si aggiudica il jackpot da 1,8 miliardi di dollari, il secondo più alto della storia. Il giocatore fortunato ha azzeccato i 6 numeri estratti: 4, 25, 31, 52 e 59 a cui si aggiunge il Powerball 19. Il montepremi complessivo raggiunge . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
