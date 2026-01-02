La Cina ha attivato il più grande data center al mondo, una rete di calcolo distribuito lunga 2.000 chilometri dedicata all’intelligenza artificiale. Dopo oltre dieci anni di sviluppo, questa infrastruttura rappresenta un importante passo avanti nel settore tecnologico, offrendo nuove opportunità per applicazioni avanzate e innovazione digitale.

Dopo oltre dieci anni di sviluppo, la Cina ha ufficialmente messo in funzione quella che viene descritta come la più grande rete di calcolo distribuito per l’intelligenza artificiale mai realizzata. Il 3 dicembre 2025 è stata attivata una dorsale ottica lunga circa 2.000 chilometri, progettata per collegare centri di calcolo distanti tra loro e farli operare come se fossero un unico gigantesco data center. Questa rete consente di raggiungere fino al 98% dell’efficienza di una struttura centralizzata, un risultato che ridefinisce i limiti fisici del calcolo distribuito. Il progetto è stato sviluppato nell’ambito della Future Network Test Facility (FNTF), la prima grande infrastruttura nazionale cinese nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina accende il supercomputer lungo 2.000 chilometri, il data center più grande al mondo

