Arabia Saudita accordo con Musk per un mega data center Ai da 500 megawatt

Tgcom24.mediaset.it | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto nasce nell'ambito dell'incontro economico in corso negli Stati Uniti, con la partecipazione di leader statunitensi e sauditi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

