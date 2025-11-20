Arabia Saudita accordo con Musk per un mega data center Ai da 500 megawatt
Il progetto nasce nell'ambito dell'incontro economico in corso negli Stati Uniti, con la partecipazione di leader statunitensi e sauditi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La Stampa. . Fiumi di acqua ghiacciata hanno attraversato il deserto in Arabia Saudita a seguito di un'intensa grandinata che si è abbattuta a Est di Medina. Vai su Facebook
Trump ha annunciato che gli Stati Uniti designeranno formalmente l'Arabia Saudita come alleato principale non NATO, segnando così un significativo rafforzamento dei legami in materia di difesa tra i due paesi. Vai su X
Elon Musk, xAI costruirà un data center da 500 MW in Arabia Saudita - La startup di intelligenza artificiale xAI di Elon Musk prevede di sviluppare un data center da 500 megawatt in Arabia Saudita con Humain, l'impresa statale di intelligenza artificiale d ... Come scrive finanza.repubblica.it
Elon Musk costruirà un supercomputer in Arabia Saudita: xAI si allea con il fondo sovrano Pif - L’obiettivo è soddisfare la forte domanda energetica dei modelli di intelligenza artificiale pi ... Come scrive milanofinanza.it
Musk scelto dall’Arabia Saudita per costruire un supercomputer da miliardi di dollari - Arabia Saudita 2025 una partnership strategica tra xAI, l'azienda di intelligenza artificiale da lui fondata e Humain ... Come scrive msn.com