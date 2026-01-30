Dopo sei anni torna la Fira de Bagoin in agenda la gara di ciccioli e il tributo a Vasco Rossi

Dopo sei anni torna la “Fira de Bagoin” a Verucchio. La manifestazione riprende con la gara di ciccioli e un tributo a Vasco Rossi. Non ha radici antiche come altre feste locali, ma prima della pandemia era diventata un appuntamento importante per la comunità. Ora gli organizzatori sperano di riprendere il passo e coinvolgere di nuovo i cittadini.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Verucchio rinnova il rito della “smettitura": in agenda laboratori per bambini, la gara di ciccioli e il trekking de Bagoin Non affonda le sue radici nella notte dei tempi come la “Fira de Quatorg” o la Pasquella, ma prima dello stop causa Covid si era ritagliata uno spazio di primissimo piano fra le tradizioni verucchiesi e fra quelle dell’intero territorio. E’ infatti proprio all’ombra della Rocca Malatestiana, nel capoluogo, che decenni fa è nata l’idea di una manifestazione interamente dedicata a uno degli animali simbolo della nostra terra, ribattezzata ‘Fira de Bagoin’ e a lungo organizzata dalla Pro loco.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Fira de Bagoin

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fira de Bagoin

Argomenti discussi: Fano, la pala del Perugino dopo sei anni torna a Santa Maria Nuova più bella che mai: l'apparato tecnico per proteggerla; Dopo sei anni Halsey torna dal vivo in Italia; Halsey, dopo sei anni torna in concerto in Italia: il 24 giugno a Milano; Santarcangelo continua ad attrarre nuovi residenti, la popolazione aumenta dopo sei anni.

Fano, la pala del Perugino dopo sei anni torna a Santa Maria Nuova più bella che mai: l'apparato tecnico per proteggerlaFANO Il Perugino ritorna sull’altare. L’opera di Pietro Vannucci era assente dalla chiesa di Santa Maria Nuova da ben 6 anni, sostituita ... msn.com

Feyenoord, torna dopo sei anni e mezzo (e tre titoli portoghesi) St. JusteJeremiah St. Juste torna al Feyenoord dopo sei anni e mezzo. Il difensore 29enne arriva a parametro zero dallo Sporting CP, firmando un contratto fino. tuttomercatoweb.com