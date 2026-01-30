Dopo sei anni torna la Fira de Bagoin in agenda la gara di ciccioli e il tributo a Vasco Rossi
Dopo sei anni torna la “Fira de Bagoin” a Verucchio. La manifestazione riprende con la gara di ciccioli e un tributo a Vasco Rossi. Non ha radici antiche come altre feste locali, ma prima della pandemia era diventata un appuntamento importante per la comunità. Ora gli organizzatori sperano di riprendere il passo e coinvolgere di nuovo i cittadini.
Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Verucchio rinnova il rito della “smettitura": in agenda laboratori per bambini, la gara di ciccioli e il trekking de Bagoin Non affonda le sue radici nella notte dei tempi come la “Fira de Quatorg” o la Pasquella, ma prima dello stop causa Covid si era ritagliata uno spazio di primissimo piano fra le tradizioni verucchiesi e fra quelle dell’intero territorio. E’ infatti proprio all’ombra della Rocca Malatestiana, nel capoluogo, che decenni fa è nata l’idea di una manifestazione interamente dedicata a uno degli animali simbolo della nostra terra, ribattezzata ‘Fira de Bagoin’ e a lungo organizzata dalla Pro loco.🔗 Leggi su Riminitoday.it
