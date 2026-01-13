Zuckerberg ridimensiona l’utopia virtuale | licenziamenti per finanziare l’IA

Mark Zuckerberg ha annunciato una riorganizzazione strategica di Meta, con licenziamenti mirati per destinare risorse allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Questa scelta riflette un cambiamento nelle priorità dell’azienda, che si concentra sempre più sull’innovazione tecnologica e meno sui mondi virtuali. La transizione evidenzia l’evoluzione del settore digitale e le nuove direttrici di investimento delle grandi aziende del settore.

(Adnkronos) – Il futuro di Meta sembra allontanarsi progressivamente dalle lande virtuali per abbracciare i calcoli dell’intelligenza artificiale. La divisione Reality Labs, cuore pulsante del progetto di Mark Zuckerberg per la creazione del metaverso, si appresta infatti a subire una riduzione del personale pari a circa il 10% della sua forza lavoro totale. La decisione, . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Zuckerberg costruirà data center per 600 miliardi: cosa sa che noi non sappiamo ancora (l’IA sta per cambiare tutto) Leggi anche: IA: Bruxelles lancia “Raise”, l’istituto scientifico virtuale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Silvia Sardone. . La difesa di Don Ali cerca l’appiglio per ridimensionare le accuse di stalking e minacce a un maestro e chiede il rito abbreviato condizionato alla valutazione della sua salute mentale. Ecco la fine patetica del re dei maranza. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.