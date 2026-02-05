Walter Sabatini | Che qualità ieri Chivu | per i prossimi 5 anni sarà…

Walter Sabatini si complimenta con Cristian Chivu, elogiando la sua qualità e il suo lavoro sulla panchina dell’Inter. Il dirigente ha sottolineato che per i prossimi cinque anni il tecnico romeno sarà una figura chiave per il club, confermando la fiducia nelle sue capacità. Sabatini ha scritto un editoriale in cui evidenzia come Chivu stia crescendo e confermando il suo ruolo importante nella squadra nerazzurra.

Walter Sabatini. Walter Sabatini, nel suo editoriale su Cronache di Spogliatoio, ha espresso grande ammirazione per Cristian Chivu, sottolineando la sua qualità e il ruolo fondamentale che sta assumendo sulla panchina dell’ Inter. Secondo l’ex dirigente, la serata di ieri ha rappresentato una vera e propria certificazione del valore dell’allenatore nerazzurro: “ Ieri sera è stata la certificazione della qualità di Chivu. Sarà l’allenatore dell’Inter per i prossimi cinque anni “. Sabatini ha inoltre evidenziato come Chivu lavori sempre in sintonia con la società, un elemento che lo distingue da altri allenatori: “ Ha fatto una magia anche verso la società, è un allenatore che lavora con e per la società.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Walter Sabatini

Sabatini ha elogiato Chivu dopo la vittoria della Coppa Italia.

Sabatini esprime entusiasmo per le prestazioni dell’Inter, sottolineando il ruolo di Lautaro come simbolo e di Chivu come scelta strategica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Walter Sabatini

Argomenti discussi: Sabatini: Roma, che mercato! Gasp si lamenta, ma è una strategia. E i movimenti di Malen sono...; Quelli che…, Walter Sabatini: La Lazio è della gente e lui lo deve sottoscrivere, con me Lotito è stato un grande presidente; Sabatini a FR: Gasp fa strategia, non è scontento. Massara ha lavorato bene, ma…; Sabatini: Chivu ieri ha fatto una magia, sarà allenatore dell'Inter per i prossimi 5 anni. Kamaté testimonia una cosa.

Sabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A». Le parole dell’ex dirigente giallorossoSabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A». Le parole dell’ex dirigente giallorosso In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini, ... calcionews24.com

Sabatini: Chivu ieri ha fatto una magia, sarà allenatore dell'Inter per i prossimi 5 anni. Kamaté testimonia una cosaEndorsement non da poco da parte di Walter Sabatini, ex dirigente anche dell'Inter targata Suning, nei confronti di Cristian Chivu il giorno dopo la vittoria per 2-1 sul Torino in Coppa Italia. Ieri ... msn.com

“Vergara è la risposta a chi dice che in Italia i giovani non trovano spazio. Se sei forte lo spazio lo trovi eccome, l’attenzione ce l’hai se la meriti. Vergara è impressionante, ha numeri formidabili e Conte lo sa bene”. - Walter Sabatini facebook

''Per Raspadori avrei subito abbandonato la trattativa, bisogna avere una voglia feroce di giocare con la maglia della Roma'' Walter #Sabatini x.com