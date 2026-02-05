Sabatini esalata Chivu dopo la Coppa Italia | La sua una prova di coraggio | sarà l’allenatore dell’Inter per i prossimi cinque anni

Sabatini ha elogiato Chivu dopo la vittoria della Coppa Italia. Il dirigente dell’Inter ha detto che Chivu ha dimostrato coraggio e che sarà l’allenatore della squadra per i prossimi cinque anni. La società intende continuare sulla stessa strada, puntando sulla sua guida.

Inter News 24 Sabatini esalata Chivu dopo la Coppa Italia: «Sarà l'allenatore dell'Inter per i prossimi cinque anni». Il successo dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Torino continua a far discutere gli addetti ai lavori per la qualità espressa in campo e la profondità della rosa. Tra le voci più autorevoli del panorama calcistico, spicca quella di Walter Sabatini, il noto dirigente sportivo celebre per il suo occhio clinico nello scoprire talenti internazionali. Nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, Sabatini ha analizzato con precisione chirurgica la prestazione della squadra meneghina, evidenziando come la vittoria di ieri non sia stata solo una questione di risultato, ma di mentalità. Sabatini: Inter, va fatto questo paragone Chivu-Inzaghi. Prima la colonna sonora era…Anche se la partita era finita dopo mezz'ora, è naturale parlare di un'Inter che ha giocato con tranquillità e sicurezza, dice Sabatini. La Coppa Italia è una competizione strutturata male, con un format che fino ai quarti di finale genera poco appeal e siamo tutti d'accordo che dovremmo prendere spunto dalle coppe nazionali degli altri Paesi. D'altra parte però, se per alcune big è comprensibile.

