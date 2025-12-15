Sabatini esprime entusiasmo per le prestazioni dell’Inter, sottolineando il ruolo di Lautaro come simbolo e di Chivu come scelta strategica. La vittoria contro il Genoa conferma la solidità dei nerazzurri, che si affermano come una delle squadre più competitive della Serie A. Ecco le sue analisi sulla partita e sui protagonisti del momento.

© Internews24.com - Sabatini esalta l’Inter: «Lautaro simbolo e Chivu scelta giusta. Ieri i nerazzurri hanno dimostrato che…»

Inter News 24 Sabatini analizza Inter Genoa: Lautaro decisivo, Chivu figura centrale e nerazzurri più forti della Serie A. La vittoria per 2-1 sul campo del Genoa ha permesso all’ Inter di prendersi la vetta solitaria della Serie A, complice anche il pareggio del Milan e la sconfitta del Napoli. Un successo pesante, arrivato al termine di una gara dai due volti, che ha riacceso il dibattito sul reale valore dei nerazzurri e sul loro percorso stagionale. A commentare la prova della squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno al primo anno sulla panchina interista, è stato Sandro Sabatini, giornalista e opinionista, intervenuto con un video sul proprio canale YouTube. Internews24.com

INTER-COMO 4-0: CHIVU MEGLIO DI FABREGAS

