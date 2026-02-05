Volta Comunitat Valenciana 2026 | Remco Evenepoel si aggiudica la cronometro Il vento neutralizza la classifica generale

Remco Evenepoel si prende la vittoria nella cronometro di oggi, ma la classifica generale cambia tutto. Il vento forte ha neutralizzato le differenze tra i big, lasciando aperto il risultato finale. La tappa si è corsa senza bici da cronometro, con i corridori che hanno affrontato il percorso in modo diverso dal solito. La corsa continua domani, con ancora tanti punti da conquistare.

Una cronometro senza bici da cronometro. Il vento rivoluziona la seconda tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026. Alla fine il pronostico è ovviamente rispettato: quando c’è in gara Remco Evenepoel nella sfida alle lancette si corre per il secondo posto. La giuria però ha deciso di neutralizzare la corsa in chiave classifica generale a causa delle folate che avrebbero potuto mettere in difficoltà i corridori. Quarta vittoria su cinque uscite nel 2026 per il campione del mondo in carica della specialità: il belga della Red Bull – BORA – hansgrohe non si è preoccupato di gestire la situazione ed è andato a prendersi il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it

La stagione del ciclismo internazionale si apre ufficialmente con la Volta a Comunitat Valenciana, che si corre dal 4 all’8 febbraio.

Biniam Girmay conquista la prima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026 al debutto con la nuova squadra, la NSN.

