Riccardo Lavino si distingue ancora una volta nel panorama dell’atletica, conquistando un record regionale durante l’evento

© Reggiotoday.it - "Asta in Piazza" a Reggio Calabria: Lavino vola sempre più in alto e riscrive il record regionale

Prova magistrale e record da primato regionale per l'atleta reggino Riccardo Lavino, protagonista assoluto di una serata che resterà negli annali dell’atletica calabrese e nazionale.Sabato scorso, piazza De Nava, davanti al Museo archeologico nazionale, si è trasformata nella prima vera arena. Reggiotoday.it

Asta in piazza a Reggio Calabria

Grande successo per la "Prima Asta in Piazza” a Reggio Calabria - Serata storica per l’atletica leggera calabrese e nazionale quella andata in scena sabato 13 dicembre a Reggio Calabria, in occasione della “ 1ª Asta in Piazza ”, evento organizzato dal Comitato Regio ... reggiotv.it