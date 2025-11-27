Un cantiere navale in crescita Sanlorenzo un 2025 da record Vendite in aumento del 18%

Il cantiere Sanlorenzo ha chiuso i primi nove mesi di quest’anno con vendite pari a 690 milioni di euro, in aumento del 18,4% rispetto all’anno precedente cioè un più del 3,2%. Nel frattempo l’utile netto è cresciuto del 4,1% con quasi 76 milioni di euro e presenta ora un portafoglio ordini totale di 1,7 miliardi di euro di cui il 90% già venduto. L’azienda guidata da Massimo Perotti prosegue nel consolidamento del suo grande mercato e si appresta a realizzare nell’area del Polo Nautico (ex Sec) il nuovo cantiere dedicato alle mitiche barche a vela Nautor Swan. In questo plant da anni si costruiscono i Sanlorenzo serie SL, SP, SX e SD, e precisamente: SL110A (33 metri), SL120A (37 metri), SP110 (33 metri), SX100 (30,5 metri), SX120 (36,6 metri), SD96 (29 metri), SD118 (36 metri), SD132 (40,7 metri). 🔗 Leggi su Lanazione.it

