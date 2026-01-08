Volley femminile Vallefoglia corsara in Ungheria con Bici e Giovannini | ipotecati i quarti di Challenge Cup

Vallefoglia si impone con un 3-0 sul Fatum Nyíregyháza nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley femminile. Con questa vittoria, le biancorosse si avvicinano con ottime possibilità di qualificazione ai quarti di finale, consolidando il proprio percorso nella competizione europea. La partita ha visto protagoniste Bici e Giovannini, decisive nel risultato finale.

Vallefoglia ha sconfitto il Fatum Nyíregyháza con un secco 3-0 (25-19; 25-22; 25-15) nell’ andata degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Dopo aver sudato nel turno precedente contro le grece dell’AEK Atene (è servita la rimonta, con tanto di golden set), le marchigiane hanno dettato legge in Ungheria operando gli strappi decisivi nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso i conti in appena 68 minuti di gioco, ipotecando la qualificazione ai quarti di finale, dove se la vedrebbero contro la vincente del confronto tra le spagnole dell’Emalsa Gran Canaria e le croate dell’OK Nebo Zapresic. 🔗 Leggi su Oasport.it

