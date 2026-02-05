Volkswagen e Stellantis chiedono incentivi e sussidi per le auto elettriche prodotte in Europa. In una lettera aperta, i due amministratori delegati, Oliver Blume e Antonio Filosa, affermano che sono necessari aiuti pubblici per mantenere competitiva l’industria automobilistica del continente. La richiesta arriva in un momento in cui il settore si confronta con le sfide della transizione energetica e della concorrenza globale.

Incentivi all’acquisto per l’auto elettrica “Made in Europe” e sostegno alle aziende continentali per “affrontare la concorrenza di importatori che operano in condizioni normative e sociali meno rigorose rispetto all’UE”. Volkswagen e Stellantis chiamano in causa la Commissione europea in una lettera aperta firmata dai rispettivi amministratori delegati Oliver Blume e Antonio Filosa, un appello che riaccende i riflettori sulla modifica piuttosto lieve proposta da Bruxelles al divieto alla vendita di vetture a benzina e gasolio oltre il 1° gennaio 2035, ovvero il passaggio dal 100% al 90% di riduzione delle emissioni di CO2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen e Stellantis: “Servono incentivi e sussidi per l’elettrica Made in Europe”

Approfondimenti su Volkswagen Stellantis

L'introduzione alle recenti dichiarazioni di Giuseppe, rappresentante di Volkswagen Italia, analizza il potenziale impatto dei super incentivi sulle city car elettriche nel mercato italiano.

Il Comune di Firenze sta per approvare un nuovo bando da due milioni di euro destinato alla rottamazione di veicoli inquinanti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Volkswagen Stellantis

Argomenti discussi: Blume e Filosa: Serve una strategia europea per l’auto; Tavolo auto, Urso: Servono subito cambiamenti. Stellantis conferma piani ma è allarme sindacati; Auto, a gennaio il mercato parte bene con un più 6,2%. Sprint di Stellantis; Appello Stellantis e Volkswagen alla UE: Aiutateci a salvare la produzione in Europa.

Lettera aperta firmata dai rispettivi amministratori delegati Oliver Blume e Antonio Filosa: Così difendiamo la nostra industria automobilisticaLettera aperta firmata dai rispettivi amministratori delegati Oliver Blume e Antonio Filosa: Così difendiamo la nostra industria automobilistica ... gazzetta.it

L’appello di Stellantis e Volkswagen alla Ue: «Servono incentivi nazionali o appalti pubblici» per l’auto elettricaSecondo i CEO Filosa e Blume ogni veicolo che soddisfa criteri made in Europe dovrebbe ricevere un'etichetta e beneficiare di vantaggi pubblici ... startupitalia.eu

Filosa e Blume, misure Ue ad hoc per i veicoli elettrici 'made in Europe'. Appello Stellantis e Volkswagen per 'incentivi intelligenti e un bonus CO2' #ANSA facebook