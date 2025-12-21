L'introduzione alle recenti dichiarazioni di Giuseppe, rappresentante di Volkswagen Italia, analizza il potenziale impatto dei super incentivi sulle city car elettriche nel mercato italiano. Mentre alcuni vedono in questa misura una significativa inversione di rotta rispetto alle politiche ambientali europee, altri la considerano un intervento limitato. Di Giuseppe (Volkswagen Italia): «Con i super incentivi sulle city car l’auto elettrica crescerà anche in Italia» – L’intervista.

Per alcuni è una vera e propria retromarcia sul Green Deal, per altri niente più di un ritocco leggero, e piuttosto timido, delle regole esistenti. Fatto sta che è a partire dalla proposta della Commissione europea annunciata nei giorni scorsi che si riscriveranno le regole Ue sull’auto, compreso quel divieto di produzione di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Ma ci sono alcuni aspetti, a partire dai “super incentivi” per le piccole auto, che potrebbero accelerare la transizione verso l’elettrico in Italia. «Finora il passaggio alle auto elettriche è andato a favore dei mercati dove si vendono autoveicoli più grandi. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Algeria, una city car elettrica da realizzare insieme ai cinesi

Leggi anche: Dacia Spring MY26: più potenza e autonomia per la city car elettrica

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Di Giuseppe (Volkswagen Italia): «Con i super incentivi sulle city car l'auto elettrica crescerà anche in Italia» - L'intervista; Changan, da Torino con furore: in commercio i suv elettrici SO5 e SO7.

Volkswagen Group Italia: nuove nomine nel management - Volkswagen Group Italia ha annunciato alcune importanti novità per quanto riguarda il suo management. motorionline.com

Volkswagen Group Italia, nuove nomine nel management - Andrea Calcagni assume l'incarico di direttore Volkswagen veicoli commerciali, rientrando nella filiale ... ansa.it

#UsatoGarantito = emozioni garantite. Giuseppe, Antonio e Maria Grazia ritirano la loro Volkswagen T-Cross Ascot Grey: una bella #famiglia pronta a vivere nuovi chilometri insieme. Che sia l’inizio di tanti viaggi pieni di ricordi. Graziano Catte & C. srl - facebook.com facebook