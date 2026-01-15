Incentivi auto rete ambientalista contro Palazzo Vecchio | Basta sussidi ai fossili

Il Comune di Firenze sta per approvare un nuovo bando da due milioni di euro destinato alla rottamazione di veicoli inquinanti. Tuttavia, l’iniziativa include ancora incentivi per auto a benzina, Gpl e metano, suscitando critiche da parte della rete ambientalista, che chiedono una revisione delle politiche di sostegno ai veicoli fossili per favorire davvero la mobilità sostenibile.

“Con sorpresa e rammarico apprendiamo che il Comune di Firenze si appresta a varare un nuovo bando da due milioni di euro per la rottamazione dei veicoli più inquinanti che, pur includendo alcune misure condivisibili, prevede ancora incentivi per l’acquisto di auto a benzina, Gpl e metano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

