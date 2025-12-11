Iraq fitta nebbia a Baghdad | voli sospesi all’aeroporto internazionale

Una fitta nebbia ha improvvisamente avvolto Baghdad, riducendo drasticamente la visibilità in tutta la città. L'evento ha causato la sospensione temporanea dei voli presso l’aeroporto internazionale, creando disagi tra i passeggeri e le operazioni aeroportuali. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità monitorano le condizioni meteorologiche.

Una fitta nebbia ha avvolto improvvisamente Baghdad, capitale dell’ Iraq. Con la visibilità al minimo sono stati anche sospesi i voli dell’aeroporto internazionale. In difficoltà anche le auto, in viaggio a passo d’uomo anche sulle autostrade. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iraq, fitta nebbia a Baghdad: voli sospesi all’aeroporto internazionale

Effetto climate change: una fitta nebbia ricopre l'Iraq centrale - Qasim e le sue campagne, nella provincia centrale irachena di Babil. Secondo libero.it

Cambiamento climatico, una fitta nebbia ricopre l'Iraq centrale - Qasim e le sue campagne, nella provincia centrale irachena di Babil. Come scrive msn.com