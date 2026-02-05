Vodafone rende disponibile il Wi-Fi Calling in tutta Italia | ora è possibile chiamare anche senza campo

Vodafone ha lanciato il Wi-Fi Calling in tutta Italia. Ora i clienti possono chiamare anche nelle zone dove il segnale cellulare è debole o inesistente. Basta collegarsi a una rete Wi-Fi, e le chiamate partono senza problemi. È una novità che potrebbe cambiare il modo di usare il telefono in molte zone del paese.

**Vodafone rende disponibile il Wi-Fi Calling in tutta Italia: ora è possibile chiamare anche dove non c’è campo** È arrivato un nuovo strumento per superare le zone con scarsa o assente copertura telefonica: il Wi-Fi Calling, uno strumento ormai disponibile in Italia per tutti i clienti Vodafone. Con un semplice tocco di bottone, o meglio, senza toccare nulla, è ormai possibile effettuare telefonate e ricevere chiamate anche dove prima non si andava. L’annuncio, ufficiale, è stato fatto da Fastweb + Vodafone, e riguarda una serie di dispositivi Samsung e Google, e in futuro saranno inclusi altri modelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

