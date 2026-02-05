Visita guidata gratuita a Palazzo Pilo Boyl

Questa mattina, decine di visitatori si sono radunati davanti a Palazzo Pilo Boyl, nel centro di Pisa, per partecipare a una visita guidata gratuita. L’ingresso ha attirato appassionati di storia e curiosi, desiderosi di scoprire i segreti di questo edificio rinascimentale. La guida ha raccontato aneddoti sulla storia e l’architettura del palazzo, mentre i partecipanti si sono mossi tra le stanze ricche di dettagli e tradizioni. Una giornata di cultura aperta a tutti, che ha permesso di conoscere meglio uno dei simboli della città

Situato nel cuore del centro storico di Pisa, Palazzo Pilo Boyl è un raffinato esempio di architettura rinascimentale pisana. Recentemente restaurato con il contributo della Soprintendenza, l’edificio è oggi una delle sedi della Scuola Superiore Sant’Anna. Durante le aperture, il pubblico ha la.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Palazzo Pilo Boyl Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da Pranzo Scopri le opportunità di approfondimento culturale e accessibilità offerte dal Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli, con visite tattili, guidate e eventi speciali pensati per tutti, tra storia, arte e cultura alimentare, dal 27 al 29 ottobre. Visita guidata a Palazzo Spadaro Libertini Scopri la bellezza e la storia di Palazzo Spadaro Libertini attraverso una visita guidata che svela i suoi tesori artistici e architettonici. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Palazzo Pilo Boyl Argomenti discussi: La Grecia a Roma. Visite guidate gratuite; Visite guidate a Palazzetto Bru Zane; Sito Istituzionale | Municipio II, visita guidata a Villa Ada sabato 7 febbraio; Al via Museo City 2026, il Touring apre al pubblico il suo Archivio storico. Carnevale ai piedi del Faro: domenica alla Lanterna torna la sfida della pentolacciaLaboratorio gratuito e visita guidata per grandi e piccini a partire dalle 15: un pomeriggio tra leggende, fortificazioni e dolci sorprese. L'iniziativa degli Amici della Lanterna per scoprire il simb ... lavocedigenova.it Visita guidata gratuita a Ca' SpinedaE’ possibile prenotare una visita guidata gratuita a Ca’ Spineda. Un percorso alla scoperta di storia, architettura e aneddoti sul cinquecentesco palazzo che si affaccia su Piazza San Leonardo. Si pas ... trevisotoday.it CALCIO DILETTANTE: LA PREMIAZIONE DI ALESSIO CERNIGLIARIO AL PALAZZO PILO Questa mattina in Sala Macina - con la presenza dell’amministrazione comunale di Capaci e Isola delle Femmine, il presidente dello Sferracavallo e il giornalista di Tutt facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.