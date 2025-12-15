Visita guidata a Palazzo Spadaro Libertini

Scopri la bellezza e la storia di Palazzo Spadaro Libertini attraverso una visita guidata che svela i suoi tesori artistici e architettonici. Situato nel centro di Caltagirone, questo splendido edificio rappresenta un patrimonio culturale di grande valore, offrendo un'esperienza unica tra storia, arte e tradizione.

Immergiti nella storia e nella magnificenza di Palazzo Spadaro Libertini, un gioiello incastonato nel cuore di Caltagirone. Questo palazzo non è solo un edificio, ma un viaggio attraverso i secoli, un racconto di nobiltà, arte e cultura. Le origini del palazzo affondano nel passato, con tracce di. Cataniatoday.it

