Quiete d’inverno | visita guidata all’Orto Botanico di Catania

23 dic 2025

A partire da domenica 21 dicembre, Officine Culturali racconterà l’ Orto Botanico di Catania con Quiete d’inverno, un percorso guidato per scoprire il respiro lento della natura. La visita guidata permetterà a visitatori e visitatrici di immergersi nel verde, proprio nel cuore della città. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

