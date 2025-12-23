Quiete d’inverno | visita guidata all’Orto Botanico di Catania
A partire da domenica 21 dicembre, Officine Culturali racconterà l’ Orto Botanico di Catania con Quiete d’inverno, un percorso guidato per scoprire il respiro lento della natura. La visita guidata permetterà a visitatori e visitatrici di immergersi nel verde, proprio nel cuore della città. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Domenica 28 dicembre, alle 11:00, vi aspettiamo all’Orto Botanico di Catania con Quiete d’inverno, un percorso guidato a cura di Officine Culturali per scoprire il respiro lento della natura. Per partecipare è necessaria la prenotazione acquistando il biglietto on - facebook.com facebook
