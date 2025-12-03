Maestro elementare molestava le alunne Sospeso dalla scuola ora rischia il processo

L’uomo, quarant’anni, accusato da sei bambine e dai genitori. Baci sulle guance e carezze in aula. Sentite dai pm le colleghe. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - “Maestro elementare molestava le alunne”. Sospeso dalla scuola, ora rischia il processo

“Maestro elementare molestava le alunne”. Sospeso dalla scuola, ora rischia il processo - L’uomo, quarant’anni, accusato da sei bambine e dai genitori. Riporta ilsecoloxix.it

Abusi su minori, maestro della scuola primaria interdetto per un anno - Per un episodio simile già chiesto il rinvio a giudizio per il quarantenne. Riporta rainews.it

Genova: maestro delle elementari interdetto per un anno per abusi su minori - Un insegnante di 40 anni di Genova è stato sospeso con l’accusa di violenza sessuale su minori per aver molestato due bambine di seconda elementare ... Secondo telenord.it

Abusi su minori, maestro elementare interdetto per un anno - Avrebbe molestato due bambine di seconda elementare, con atteggiamenti che le bimbe hanno percepito come estremamente sgraditi tanto da raccontarlo ai genitori. Riporta ansa.it

Carezze e baci in classe alle alunne delle elementari: maestro 40enne indagato e sospeso dall’insegnamento - E' accusato in due distinti procedimenti penali di violenza sessuale su minore. Segnala msn.com

Maestro elementare arrestato per abusi su alunne a Milano - Un insegnante di 45 anni è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia locale di Milano per violenza sessuale su minori in una scuola elementare pubblica del capoluogo lombardo. ansa.it scrive