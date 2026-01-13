Una ragazza di appena 14 anni, venduta dalla madre, è stata vittima di violenza e maltrattamenti. La giovane, ora in fuga, si trova in uno stato di shock e paura, mentre le autorità indagano sull'accaduto. Questo episodio evidenzia le drammatiche conseguenze di pratiche di sfruttamento e violenza che ancora colpiscono le giovani vittime.

Ferrara, 13 gennaio 2026 – Una ragazza, poco più che bambina, che vaga nella notte, scalza, terrorizzata e disperata. Una scena già di per sé terribile, ma che dietro di sé nascondeva una vicenda ancora più complessa e drammatica. Quella giovane, una 14enne proveniente dall’ est Europa, era stata appena picchiata dal convivente, un uomo di 25 anni al quale – si scoprirà – era stata data in moglie a seguito di un accordo economico stipulato dalla madre. Una situazione sulla quale sono ora al lavoro gli inquirenti che, dopo aver arrestato il 25enne con la duplice accusa di lesioni e maltrattamenti in famiglia, stanno cercando di mettere insieme i tasselli di una vicenda dai contorni inquietanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre

Leggi anche: Sposa bambina e madre a 12 anni, genitori a processo: clan di Silvio la portò fuori regione per abortire

Leggi anche: Iran, salvata dalla forca la sposa bambina che aveva ucciso il marito dopo anni di violenze

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

‘Sposa’ bambina picchiata a 14 anni dall’uomo a cui era stata venduta dalla madre - Le botte dopo una lite per gelosia, ora è accusato di lesioni, maltrattamenti e atti sessuali con minore. ilrestodelcarlino.it