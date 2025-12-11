Quelli di oggi non sono ‘teledivi’ ma ‘teledivucci’ A parte chi c’era già come Gerry Scotti Quando mia madre ha avuto un incidente Fabio Fazio passava di lì Mi ha avvisato che era morta | parla Giovanni Minoli

Giovanni Minoli si apre raccontando esperienze di vita e riflessioni sul mondo dello spettacolo e della televisione, tra ricordi personali e aneddoti significativi. In un’intervista a Fanpage, il giornalista e conduttore ha condiviso momenti intensi, tra cui incontri con personaggi noti e ricordi familiari, offrendo uno sguardo autentico sulla sua lunga carriera.

Giovanni Minoli si è raccontato a Fanpage (l’occasione, la sua partecipazione a Benetton Formula, un doc che racconta la storia del trionfo in Formula 1 bella famiglia del tessile) e ha avuto così modo di parlare di tv, ma non solo. Di calcio, per esempio, passione di Minoli mai tramontata: “Amori così non ti abbandonano anche se vorresti lasciarli, lo seguo ma a fatica perché oggi è di una noia mortale. I campioni non vengono più coltivati, ce ne sono pochissimi. Se tu guardi una partita di Sinner è meglio di una finale della Coppa dei Campioni “. E sugli ascolti che il tennis macina in tv, il conduttore ha aggiunto: “Ma non è solo quello (questione di share, ndr ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it