Violenza sessuale sulle allieve a scuola | maestro condannato a 11 anni

Un maestro di musica di 45 anni è stato condannato a 11 anni di carcere. L’uomo, insegnante in una scuola primaria di Milano, è stato riconosciuto colpevole di aver abusato delle sue allieve. La sentenza arriva dopo un procedimento lungo e complesso, che ha portato alla luce episodi di violenza e adescamento.

Un maestro di musica di 45 anni, che insegnava in una scuola primaria di Milano, è stato condannato a 11 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e adescamento. Lo ha stabilito il gup Domenico Santoro nel processo abbreviato. L'accusa aveva chiesto 10 anni di reclusione. L'indagine, coordinata dalla pm Alessia Menegazzo anche attraverso audizioni protette, aveva fatto emergere tra l'altro che il maestro avrebbe minacciato le allieve paventando una bocciatura. L'uomo è in carcere dal momento dell'arresto. MilanoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

