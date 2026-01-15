Violenza sessuale sulle figlie piccole operaio condannato a sette anni

Un uomo di 58 anni è stato condannato a sette anni di reclusione in primo grado per violenza sessuale sulle proprie figlie minorenni. La sentenza è stata emessa giovedì scorso al termine di un procedimento giudiziario che ha accertato comportamenti gravemente lesivi nei confronti delle minori. La vicenda evidenzia l’importanza di tutelare i diritti e la sicurezza dei minori all’interno delle famiglie.

