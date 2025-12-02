Scippi violenze e aggressioni la stazione Termini è un Far West

Iltempo.it

Le «zone a tutela rafforzata» non funzionano. È evidente che questo provvedimento, nella Capitale ormai in vigore da maggio, non è riuscito a ottenere in sei mesi i risultati sperati. E la colpa non è dei mancati controlli da parte delle forze dell'ordine. Quelli ci sono. La presenza delle divise, all'Esquilino e intorno a stazione Termini, è forte, incessante e costante. Ma gli immigrati, gli sbandati, i senzatetto, sono un esercito inesauribile che la stazione centrale attrae come una potente calamita. Perché è intorno ad essa che si concentra il via vai dei turisti appena sbarcati a Roma, è all'Esquilino che si conta la maggior parte degli alberghi, dei b&b e degli affittacamere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

