La maggior parte dei toscani si sente insicura nelle loro città. Secondo un sondaggio, il 52% degli intervistati dice di non sentirsi protetto, mentre il 67% ha paura di scippi e aggressioni. Solo il 48% invece percepisce un livello di sicurezza sufficiente. I dati mostrano che molta gente vive con il timore costante di essere vittima di un crimine.

Il 52% dei cittadini in Toscana non si sente oggi sicuro nella propria città. Ad avvertire una effettiva percezione di sicurezza è il 48%. Si dimostra invece più alta, al 63%, la sicurezza percepita della propria abitazione.È uno dei risultati che emerge dal sondaggio sulla sicurezza urbana.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Demopolis Citynews

Più della metà dei romani non si sente sicura in città.

Quanto ti senti sicuro nella tua città? Demopolis ha condotto un sondaggio per LeccePrima, analizzando le percezioni e le opinioni dei cittadini su sicurezza e vivibilità a Lecce.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Demopolis Citynews

Argomenti discussi: Il 52% si sente poco sicuro nella città in cui vive, il 67% teme scippi e aggressioni: i dati del sondaggio Demopolis-Citynews; Sondaggio Demopolis-RomaToday, il 53% dei romani non si sente sicuro nella propria città. Il 40% evita l'area di Termini; Il mondo è un caos, viva l’Europa: anche gli italiani vogliono più Ue; Resilienza climatica e sicurezza: gli europei si sentono vulnerabili e chiedono uno scudo comune.

Demopolis e Citynews indagano intorno a uno dei temi più caldi sul territorio facebook