Violenza di genere | al via il primo gruppo aperto di auto mutuo aiuto a Genova

Martedì 10 febbraio si svolge a Genova il primo incontro di auto mutuo aiuto dedicato alla violenza di genere. L’evento è organizzato da Amali Odv, che ha deciso di aprire un gruppo di sostegno aperto a chi ha vissuto esperienze simili. Una iniziativa concreta per cercare di offrire ascolto e supporto diretto alle persone coinvolte, senza intermediari o stereotipi.

A Udine nasce un gruppo auto mutuo aiuto per persone trans, non binary e non cis A Udine è stato recentemente inaugurato il Cad Carra, un centro antidiscriminazione dedicato a persone trans, non binary e non cis. Violenza di genere, 4 casi al giorno. Chiedere aiuto si può: ecco come fare In Bergamasca, i casi di violenza di genere continuano ad aumentare.

