A Udine nasce un gruppo auto mutuo aiuto per persone trans non binary e non cis

A Udine è stato recentemente inaugurato il Cad Carra, un centro antidiscriminazione dedicato a persone trans, non binary e non cis. Gestito da Arcigay Udine Fur!, il centro si propone come punto di riferimento locale per la prevenzione e il contrasto di discriminazioni e discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, offrendo supporto e servizi qualificati in un’ottica di inclusione e rispetto.

Lo scorso giugno è stato inaugurato a Udine, in via Grazzano, il Cad Carra, un centro antidiscriminazione dedicato alle persone Lgbtqia+, un luogo gestito da Arcigay Udine Fur! che fin da subito si è proposto come riferimento territoriale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni

