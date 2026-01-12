Violenta mareggiata invade la strada e travolge le auto a Scilla il video del pericolo scampato

Lo scorso fine settimana, la Calabria è stata interessata da intense perturbazioni, con forti venti e precipitazioni sulla costa tirrenica. A Scilla, una violenta mareggiata ha invaso la strada, travolgendo alcune auto. Il video mostra la potenza delle onde e il pericolo scampato, mentre sulla Sila si è registrata neve abbondante. Un evento che evidenzia l’imprevedibilità delle condizioni meteorologiche in questa regione.

Intense perturbazioni hanno colpito la Calabria lo scorso fine settimana, 10 e 11 gennaio. Mentre sulla Sila nevica, la costa tirrenica è stata interessata da forte vento e precipitazioni. Nel video, una violenta mareggiata invade le strade di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, e travolge un'auto in corsa. Come si vede nel filmato, un'altra ingrana la retro e si allontana.

