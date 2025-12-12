Vallata Carabinieri intervengono per lite familiare | arrestato 46enne

Nella notte a Vallata, i Carabinieri della Stazione di Trevico sono intervenuti per una lite familiare, arrestando un 46enne del luogo. L’uomo è stato fermato in flagranza di reato con l’accusa di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento ha permesso di ristabilire la calma e garantire la sicurezza nella zona.

Questa notte, a Vallata, i Carabinieri della Stazione di Trevico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 46enne del posto ritenuto responsabile dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di richiesta per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La E45 vive di risorse messe in campo anni fa, mentre dal Governo nazionale non arriva nessun segnale sul futuro di un’infrastruttura vitale per i nostri territori. Pendolari, imprese, comunità della Vallata del Savio chiedono risposte serie. Non annunci, non aut - facebook.com Vai su Facebook

Carabinieri intervengono per lite familiare: 46enne arrestato per minaccia e resistenza - Questa notte, a Vallata, i Carabinieri della Stazione di Trevico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 46enne del posto ritenuto responsabile dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ... Secondo irpinianews.it

Violenta lite tra padre e figlio a Vallata: arrestato un 46enne - L'articolo Violenta lite tra padre e figlio a Vallata: arrestato un 46enne proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

Intrecci tra mafia ed eolico: Vito Nicastri condannato a 9 anni per concorso esterno

Video Intrecci tra mafia ed eolico: Vito Nicastri condannato a 9 anni per concorso esterno Video Intrecci tra mafia ed eolico: Vito Nicastri condannato a 9 anni per concorso esterno