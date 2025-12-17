Emanuele Filiberto di Savoia la verità sulla rottura con Adriana Abascal

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal hanno recentemente concluso la loro relazione, dopo averla resa pubblica solo pochi mesi fa. La loro storia, breve ma intensa, ha suscitato curiosità e interesse tra i media e i loro ammiratori, lasciando spazio a molte domande sulle ragioni della separazione.

© Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia, la verità sulla rottura con Adriana Abascal Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal si sono lasciat i dopo aver ufficializzato solo qualche mese fa la loro relazione. Ad annunciare la rottura è stata l’ex Miss Messico con un post su Instagram, subito dopo cancellato. Mentre il Principe è rimasto in silenzio. Questo ha generato una sorta di mistero che finalmente pare essere stato chiarito: ecco dunque la verità su questa coppia scoppia. Emanuele Filiberto di Savoia, il mistero sulla fine della storia con Adriana Abascal. Vediamo di capire cosa è successo. Adriana Abascal annuncia la fine della storia d’amore con Emanuele Filiberto di Savoia l’11 dicembre, pochi giorni dopo essere apparsi insieme al gala degli Ordini dinastici a Firenze. 🔗 Leggi su Dilei.it Leggi anche: Emanuele Filiberto di Savoia, Adriana Abascal annuncia la fine della loro storia Leggi anche: Adriana Abascal annuncia la rottura con Emanuele Filiberto sui social, poi cancella tutto: cosa sta succedendo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Emanuele Filiberto dal rapporto con la moglie, ai tradimenti fino a Sanremo - Belve 03102023 Emanuele Filiberto di Savoia, la verità sulla rottura con Adriana Abascal - “Non vuole fare l’amante”: Adriana Abascal ha lasciato definitivamente Emanuele Filiberto di Savoia: tutta la verità sulla fine del loro amore. dilei.it

"Viaggio giunto al termine". Cosa succede tra Adriana Abascal ed Emanuele Filiberto di Savoia - La relazione, resa ufficiale nella primavera del 2025, sarebbe terminata. msn.com

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia alla Cattedrale di Napoli per la liquefazione del sangue di San Gennaro di Dicembre. - facebook.com facebook

Emanuele Filiberto da don Patriciello a Caivano: «Abbiamo progetti comuni» x.com

