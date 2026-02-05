Villa d’Este annuncia l’apertura di Miralago Luxury Apartments

Villa d’Este ha annunciato ufficialmente l’apertura di Miralago Luxury Apartments. La struttura punta a combinare il lusso con un senso di famiglia e tradizione, mantenendo viva la storia del luogo. L’inaugurazione è prevista nei prossimi mesi, e l’obiettivo è attirare clienti che cercano eleganza e comfort in un ambiente che rispetta le radici locali.

Espansione a volte fa rima con tradizione. Ovvero quel senso di famiglia allargata nel segno della propria storia. Va dunque in questa direzione anche l'apertura di Miralago Luxury Apartments, prevista per giugno 2026, annunciata da Villa d'Este La Collezione. Sulla Riva di Cernobbio nasce il primo branded living sul Lago di Como – offre una nuova forma di appartamenti di lusso.

