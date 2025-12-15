Guè annuncia il nuovo capitolo del suo celebre mixtape Fastlife 5: Audio Luxury, segnando il capitolo finale di questa serie di culto. A venti anni dal suo primo album, l'artista conferma l'uscita di questo progetto, che promette di riproporre il suo stile unico e innovativo, consolidando ulteriormente la sua carriera musicale.

© Spettacolo.eu - Guè annuncia il mixtape Fastlife 5: Audio Luxury

Gué annuncia il capitolo finale del mixtape di culto Fastlife 5: Audio Luxury, a venti anni dal primo album. L’attesa è quasi terminata: svelata la data di uscita del quinto, attesissimo volume di Fastlife, il mixtape di culto nato vent’anni fa dal talento e dall’amore per il rap di Gué. Fastlife 5: Audio Luxury sarà disponibile in versione fisica e su tutte le piattaforme di streaming a partire da venerdì 9 gennaio 2026 via Oyster Music Island Records (Universal Music Italia ). Per le celebrazioni dei vent’anni di Fastlife, Gué ha voluto fare le cose in grande: tutte le tracce sono infatti prodotte da Cookin Soul, leggendario producer di Valencia, che vanta collaborazioni internazionali del calibro di Nipsey Hussle, Yukmouth e MF Doom e centinaia di remix all’attivo. Spettacolo.eu

GUE', JAKE, VINCENZO - SEMPRE IN GIRO

Guè annuncia FASTLIVE Special Show! 1 febbraio 2026 Fabrique, Milano A vent’anni dal primo volume, tutta la saga di Fastlife in uno show speciale al Fabrique! Le tracce di culto, le street hit, i b-side e le rarità: i mixtape che hanno fatto la storia del rap - facebook.com facebook

Geolier annuncia il nuovo album: si intitola "Tutto è Possibile" x.com