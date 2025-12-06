Il cane resta intrappolato nel pozzo nell'Avellinese salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno salvato un pointer, rimasto bloccato in un pozzo a Serino (Avellino); è stato issato con le tecniche del Nucleo Saf. 🔗 Leggi su Fanpage.it

