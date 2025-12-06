Il cane resta intrappolato nel pozzo nell'Avellinese salvato dai Vigili del Fuoco

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vigili del Fuoco hanno salvato un pointer, rimasto bloccato in un pozzo a Serino (Avellino); è stato issato con le tecniche del Nucleo Saf. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cane resta intrappolato pozzoCane resta intrappolato per tre giorni nel catrame: il salvataggio e il lieto fine ti emozioneranno - Luciano, un cane rimasto intrappolato nel catrame di un cantiere, è stato salvato dopo tre giorni di intenso lavoro dei soccorritori. Come scrive greenme.it

cane resta intrappolato pozzoIntrappolato nel catrame e dato per spacciato: la rinascita di questo cane randagio ti farà piangere - Il cane randagio Luciano è rimasto intrappolato nel catrame di un cantiere senza protezioni, lottando tra la vita e la morte. Scrive lastampa.it

Cane rimane intrappolato nel catrame perché il cantiere non aveva protezioni: Luciano è tornato a vivere dopo tre giorni di lotta - Un cane rimasto intrappolato nel catrame di un cantiere senza protezioni è stato salvato dopo 72 ore di intervento. Si legge su ilfattoquotidiano.it

cane resta intrappolato pozzoCarpegna, il cane segue un animale selvatico nella tana e resta intrappolato: Nina salvata da telecamera e vigili del fuoco - I Vigili del fuoco sono intervenuti in località Petrino, nel comune di Carpegna, per recuperare un cane da caccia che si era infilato nella tana di un animale ... msn.com scrive

Fagnano Olona, cane intrappolato sette metri sottoterra: il tam-tam dei residenti e il salvataggio in extremis da parte dei pompieri - Poi quei latrati disperati provenienti da sotto terra: l’animale, caduto, che rimane intrappolato nelle profondità di un pozzo e non riesce a risalire. Segnala milano.corriere.it

Tavullia, cane intrappolato e terrorizzato: salvato dai vigili del fuoco - Tavullia (Pesaro), 3 settembre 2025 – Un pomeriggio di apprensione si è trasformato in lieto fine nelle campagne di Tavullia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un cane rimasto ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cane Resta Intrappolato Pozzo