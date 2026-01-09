Avvistamento lupo nel Parco di Villa Ghigi Bologna – VIDEO

Da bolognatoday.it 9 gen 2026

Il 8 gennaio 2026 è stato segnalato un avvistamento di un lupo nel Parco di Villa Ghigi a Bologna. Nel video diffuso si osserva l’animale, che si trovava da solo e in stato selvatico, apparendo tranquillo. Questo episodio rappresenta un esempio di presenza di grandi carnivori nel territorio bolognese, evidenziando l’importanza di monitorare e rispettare gli habitat naturali.

Segnalo un avvistamento di un lupo nel Parco di Villa Ghigi (Bologna), avvenuto l’8 gennaio 2026. Nel Reel si vede chiaramente l’animale: era da solo, allo stato brado e tranquillo. L’obiettivo del video è informativo, senza creare allarmismi.     Visualizza questo post su Instagram           Un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

