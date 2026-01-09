Avvistamento lupo nel Parco di Villa Ghigi Bologna – VIDEO

Il 8 gennaio 2026 è stato segnalato un avvistamento di un lupo nel Parco di Villa Ghigi a Bologna. Nel video diffuso si osserva l’animale, che si trovava da solo e in stato selvatico, apparendo tranquillo. Questo episodio rappresenta un esempio di presenza di grandi carnivori nel territorio bolognese, evidenziando l’importanza di monitorare e rispettare gli habitat naturali.

Segnalo un avvistamento di un lupo nel Parco di Villa Ghigi (Bologna), avvenuto l’8 gennaio 2026. Nel Reel si vede chiaramente l’animale: era da solo, allo stato brado e tranquillo. L’obiettivo del video è informativo, senza creare allarmismi. Visualizza questo post su Instagram Un. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Lupo avvistato intorno al parco di Villa Ghigi | VIDEO Leggi anche: Bologna, lupo avvistato a Villa Ghigi: scatta l’ordinanza del sindaco La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Avvistamento di un lupo nei pressi di Villa Ghigi; Lupo avvistato intorno al parco di Villa Ghigi | VIDEO; Bologna, avvistato lupo vicino al parco di Villa Ghigi. Il Comune: «Non lasciate cibo all'aperto e tenete i cani al guinzaglio»; Lupo avvistato attorno al parco di Villa Ghigi. Non lasciate cibo all'aperto. Avvistamento lupo nel Parco di Villa Ghigi (Bologna) – VIDEO - Buonasera, vi segnalo un avvistamento di un lupo nel Parco di Villa Ghigi (Bologna), avvenuto l’8 gennaio 2026. bolognatoday.it

Avvistamento di un lupo nei pressi del parco di Villa Ghigi: i divieti e le norme comportamentali da adottare - Lupo (C) Archivio LAV Negli ultimi giorni sono pervenute al Comune varie segnalazioni relative ad avvistamenti di un esemplare di lupo nelle aree collinari, in particolare nei pressi del Parco collina ... sassuolo2000.it

Bologna, avvistato lupo vicino al parco di Villa Ghigi. Il Comune: «Non lasciate cibo all'aperto e tenete i cani al guinzaglio» - Per tutelare l'animale e salvaguardarne l'indole selvatica, il sindaco Lepore ha firmato un'ordinanza con una serie di divieti e obblighi per i cittadini e ... corrieredibologna.corriere.it

Bologna, il video del lupo avvistato nell'area del parco di Villa Ghigi

ARRIVA LA NEVE E I LUPI SCENDONO IN CERCA DI CIBO A Chiauci il primo avvistamento di un lupo nel nuovo anno. E’ stato ripreso con un telefonino mentre attraversava di corsa la piazza del paese sicuramente in cerca di cibo #lupo #molise #Chiauci - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.