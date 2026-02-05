Vicolo Cassarelli buca transennata da oltre un anno e mezzo | nessun intervento malgrado solleciti

Un vicolo di Palermo con una buca da oltre due anni, transennata e mai sistemata. Nonostante i ripetuti solleciti, nessuno ha ancora messo mano alla strada. La buca rimane aperta, un rischio per chi passa di lì ogni giorno. La situazione si trascina da troppo tempo senza che nessuno intervenga.

**Un vicolo di Palermo con una buca da due anni, transennata e mai sistemata. Il caso Cassarelli, in via del centro storico, è ormai un’epidemia di inadempienza.** A pochi metri dal cuore della città, in via Cassarelli, al civico 13, c’è una buca. Una grossa, profonda, che non si è ancora vista. È la stessa buca che da oltre due anni si presenta nella zona del centro storico di Palermo, in pieno quartiere di Tribunali-Castellammare. La buca è stata segnalata nel 2024, transennata a luglio 2024. Eppure, nonostante i diversi solleciti – alcuni accompagnati da diffide – nessun lavoro è stato effettuato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vicolo Cassarelli

Ultime notizie su Vicolo Cassarelli

