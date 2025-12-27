Riaperto vicolo degli Orti Traiani chiuso da oltre un anno a causa di un crollo del manto stradale durante l’alluvione

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO – Le festività natalizie a Osimo hanno coinciso con la riapertura del vicolo degli Orti Traiani, strada carrabile nel cuore del quartiere di San Marco che era chiusa da oltre un anno a causa di un crollo del manto stradale durante l’alluvione di settembre 2024.Sono stati svolti lavori di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

