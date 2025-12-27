Riaperto vicolo degli Orti Traiani chiuso da oltre un anno a causa di un crollo del manto stradale durante l’alluvione
OSIMO – Le festività natalizie a Osimo hanno coinciso con la riapertura del vicolo degli Orti Traiani, strada carrabile nel cuore del quartiere di San Marco che era chiusa da oltre un anno a causa di un crollo del manto stradale durante l’alluvione di settembre 2024.Sono stati svolti lavori di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dopo 155 anni, un angolo nascosto di Macerata torna a vivere. Il vicolo ex Pietrarelli, oggi rinominato Ponte dell’Oratorio, è stato riaperto alla fruizione pubblica - facebook.com facebook
MACERATA - Molto apprezzata la riapertura del vicolo dopo 150 anni. Colpo da "addetti ai lavori" allo spazio lungo via don... x.com
